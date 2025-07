Strašljiva zgodba skozi oči ... duha

Junak najnovejšega napetega trilerja režiserja Stevena Soderbergha je nevidni duh, ki ga opazimo šele kasneje, ko se njegove prisotnosti zave Chloe, hčerka štiričlanske družine, ki se je pred nedavnim preselila v novo hišo.

Družina Payne si je uredila nov dom v prenovljenih stanovanjskih prostorih več kot sto let starega poslopja, ki je bilo zgrajeno na obrobju mesta. Že takoj po selitvi Chloe marsikaj ne gre v račun glede čudne prisotnosti, ki jo čuti med sobami in hodniki. Brat Tyler, mama Rebekha in oče Chris se sploh ne zmenijo za fantaziranje mlade družinske članice. Chloe je namreč pred nedavnim izgubila najboljšo prijateljico Nadio, kar jo je zelo pretreslo. Družinski člani zato sprva pripisujejo njene občutke temu žalostnemu trenutku.

V resnici so nekaj nadnaravnega opazili že zidarji med obnovitvenimi deli, a nihče ni temu posvetil prevelike pozornosti. Chloe pod domačo streho sicer tudi drugače trpi, ker njena mati Rebekha vselej brani brata Tylerja. On je namreč perspektivni plavalec in doma so na to vsi zelo ponosni. S časom je očetu Chrisu jasno, da se Chloe godi krivica, a v hiši velja Rebekhina beseda. Dekle ima tako na svoji strani samo skritega duha. S časom postane njegova prisotnost očitna, zavedajo se je tudi ostali člani družine. Srhljivo odkritje zaskrbi starše in Prisotnost, iz perspektive katere spremljamo dogajanje, se prav takrat nekoliko odmakne. Vse kaže, da je odšla, ko Tyler predstavi družini znanca Ryana, ki se kmalu spoprijatelji s Chloe. Prav vrnitev skritega duha pa bo Chloe rešila pred najhujšim, saj se kaj kmalu izkaže, da Ryan ni ravno najboljša družba ... Žal pa bo takrat za marsikaj že prepozno.

Novi film ameriškega oskarjevega nagrajenca je skupno stal dva milijona dolarjev, do danes pa jih je kasiral že deset. Samo v Italiji je po prvem tednu projekcij prejel skoraj petsto tisoč evrov.

Scenarij je napisal David Koepp, znan po prelomnih delih, kot sta Jurski park, Carlito’s way in Soba za paniko. Triler Prisotnost označuje Soderberghov zelo posebni slog pripovedovanja, ki spominja na Alfreda Hitchcocka.

Prisotnost

Država: ZDA, 2024

Režija: Steven Soderbergh

Igrajo: Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan in Callina Liang