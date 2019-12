Strici heavy metala

Če je bend Black Sabbath oče heavy metala, je Judas Priest vsaj njegov stric. Angleška skupina, ravno tako kot Sabbathi doma iz Birminghama, je nastala daljnega leta 1969 in bistveno pripomogla k uveljavitvi in razvoju te nove glasbene zvrsti. Bend je sicer svojo kariero začel z igranjem hard roka, a se je nato v drugi polovici 70. let povsem posvetil heavy metal glasbi. S tem v zvezi je plošča British Steel iz leta 1980 prava glasbena prelomnica.

Judas Priest sta leta 1969 ustanovila kitarist K.K. Downing in basist Ian Hill. Karizmatični pevec Rob Halford je postal član skupine leta 1973, leto kasneje pa je zagledal luč prvenec Rocka Rolla, ki je bil bolj rokersko usmerjen. Z naslednjim ploščkom Sad Wings Of Destiny se je skupina vpisala v zgodovino heavy metal glasbe. Člani benda so se v tistih letih prvi oblačili v usnjene jopiče, okovane z verigami, nosili lisice, pasove za naboje in podobne v metal glasbi še danes obvezne dodatke. Njihovi nastopi v živo so v 80. letih postali pravi spektatkli, med katerimi se je Halford večkrat pripeljal na oder kar s svojim motorjem harley davidson! Judas Priest so v petdesetletni karieri izdali 18 studijskih plošč, tako njihovo glasbo kot stil pa še danes mnogi posnemajo.

Judas Priest so za album British Steel sprejeli medse novega bobnarja Davea Hollanda, ta postava pa je ostala nespremenjena naslednjih deset let. Holland je v skupino vnesel večjo mero eksplozivnosti, točno to, kar je bend takrat potreboval. Producentsko krmilo je ravno tako prevzel nov lik, Tom Allom, ki je z zasedbo sodeloval vse do leta 1990. Tematike devetih komadov so uporništvo, zavračanje klera in politike ter poziv k splošnemu metalskemu vstajenju, vse to pa se je odlično ujelo z izbruhom nove metal podzvrsti New Wave of British Metal v letu 1980. Pesmi na ploščku British Steel so krajše, hitrejše, manj je (ne)potrebnih kitarskih solov, ritmi so enostavnejši, zato pa veliko bolj udarniški in učinkoviti. Komadi, kot so Breaking the Law, Living After Midnight in Metal Gods, so danes ponarodele himne velike svetovne metal družine.

British Steel je album, ki je ovekovečil ime Judas Priest in angleškemu bendu dokončno prinesel nesmrtni naziv metalskih bogov ... ki po 40 letih še traja!

British Steel

Judas Priest

Heavy metal

Columbia Records, 1980