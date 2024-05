Svetilnik glasbe z bogatim programom in uglednimi izvajalci

Tržaško Koncertno društvo je pravkar sklenilo zelo uspešno sezono in bo kmalu objavilo program naslednje, medtem pa je predstavilo festival Svetilnik glasbe (Il faro della musica), ki bo drugo leto zapored potekal v septembru ob sodelovanju velikega števila mestnih glasbenih ustanov. Predstavitev je včeraj potekala v kavarni Sacher, ki je med glavnimi pokrovitelji društva, udeležili pa so se je predstavniki vseh partnerjev, ki bodo med 7. in 18. septembrom sooblikovali res bogat program, ki bo vseboval 29 dogodkov.

Skoraj vsak dan bodo na vrsti predstave za otroke, od glasbenih pravljic do Podreccovih lutk, 8. septembra pa bodo po mestu od 11.ure dalje igrali pihalni orkestri, med katerimi bosta tudi nabrežinska godba in orkester Arcobaleno, ki ga bo vodil Erik Žerjal. S komorno glasbo bo 8. septembra v muzeju Sartorio nastopil godalni kvartet Eos, 11. septembra pa bodo učenci konservatorija Tartini nastopili na različnih lokacijah - od mestne hiše do sedeža RAI, kavarne San Marco in privatnih domov, koder bo zaživela Hausmusik, stara in žal skoraj povsem izgubljena plemenita tradicija tržaškega življenja.

12. septembra bo v Miramarskem parku nastopil godalni kvartet Goldberg, ki se mu bosta pridružila violist Simone Gramaglia in čelist Kyril Zlotnikov, veliko priložnosti pa bodo imeli ljubitelji baleta: v sodelovanju z Orsolina28 Art Foundation bo koreograf Adriano Bolognino 10. septembra v gledališču Rossetti oblikoval balet na Chopinovo glasbo, Giacomo Calabrese bo baletno preds tavo oblikoval v mali dvo rani gledališča Verdi 13. septembra, v dvorani Luttazzi bo 17. septembra na vrsti flamenco z Marto Roverato, renesančne in baročne plese pa bosta 16. septembra igrala Rolf Lislevand in Paola Erdas.

Že od 5. septembra bo na Velikem trgu info točka, ki bo domačine in turiste podrobno seznanjala z dogodki: nekateri bodo dostopni brezplačno, kar je Daniela Dado pohvalila rekoč, da je kar veliko ljudi, ki ljubijo glasbo, a si ne morejo privoščiti vstopnic za koncerte. Giorgio Rossi je opozoril tudi na bogat niz dogodkov Trieste Estate, ki jih je občinska uprava že napovedala na Gradu sv.Justa in drugih lokacijah, ter dejal, da so rezultati skupnih naporov zelo otipljivi in razveseljivi, kar gre pripisati tudi zglednemu sodelovanju med različnimi akterji. Predsednik Koncertnega društva Piero Lugnani je posebej izpostavil sodelovanje s prestižno založniško hišo Treccani, ki bo pripravila zanimive panoje z gesli festivala, zahvalil pa se je vsem pokroviteljem, med katerimi poleg tržaške Občine izstopajo Ministrstvo za kulturo, Dežela FJK in zavarovalnica Generali-Valore Cultura.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.