Svetlana Makarovič prejemnica letošnje Ježkove nagrade

Pesnica, pisateljica in šansonjerka Svetlana Makarovič je 33. dobitnica Ježkove nagrade, ki jo podeljuje RTV Slovenija. Kot piše v utemeljitvi, velja za slovensko najbolj reprezentativno sodobno pravljičarko, zaznamovala je gledališče, še posebej Lutkovno gledališče Ljubljana, izpostavljeni so tudi njeni šansoni. Za njena dela ni značilna le literarna intertekstualnost, ampak tudi vsestranskost, saj črpa iz več jezikov, literatur in kultur, je zapisala v utemeljitvi predsednica žirije Jelka Stergel. V slovensko mladinsko književnost je vnesla številne novosti: izvirne domišljijske prostore, perspektive in zgradbo, subverziven slog in jezikovno izvirnost, karakterizacijo oseb, družbeno kritiko za otroke in redefinicijo, med drugim piše v utemeljitvi. Avtoričina značilnost je tudi pisanje za dvojnega naslovnika - besedilo je namenjeno otroškemu, kontekst odraslemu naslovniku.

Ježkovo nagrado podeljuje RTV Slovenija z željo, da bi vzpodbudila izvirne dosežke in nagradila opuse v zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo žlahtni tradiciji Ježkovega duha. Ob Jelki Stergel so bili člani žirije še Alenka Gotar, Gašper Salobir, Ingrid Kovač Brus, Nejc Jemec, Andraž Pöschl in Vanja Vardjan.

Nagrado bodo Svetlani Makarovič podelili v nedeljo, 24. oktobra, v oddaji Vikend paket v neposrednem prenosu ob 17.20 na TV SLO 1.