Svetovni dan Braillove pisave oz. brajice obeležujemo 4. januarja, ta dan se je namreč leta 1809 rodil njen izumitelj Louis Braille. Braill je sam oslepel v zgodnjem otroštvu, pisavo pa je izumil leta 1824, ko je bil star 15 let.

Brajeva pisava je pisava slepih, ki jo s pomočjo reliefnega tiska berejo z blazinicami prstov. Osnovni element brajice je brajeva celica standardne velikosti, v kateri se nahaja šest (v računalniški brajici osem) pik, ki so razporejene v pravokotnik tako, da sta vodoravno največ dve in navpično največ tri (v računalniški brajici štiri) pike. Kombinacije različnega števila pik ustvarjajo črke, ločila in simbole.

Z razvojem tehnologije in izumom brajevih zaslonov in brajevih vrstic je slepim in slabovidnim omogočen tudi dostop do digitalnih vsebin preko računalnika. Na drugi strani pa sodobna tehnologija omogoča branje informacij in gradiv s pomočjo programske opreme. Takšen način branja in pisanja izpodriva brajevo pisavo in znižuje pismenost slepih oseb.

V Sloveniji bodo v januarju spomnili tudi 140-letnice rojstva Minke Skaberne, ki je organizirala prepisovanje knjig v brajico in omogočila ustanovitev prve in edine knjižnice za slepe pri nas, ki deluje še danes.