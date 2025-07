Tadej Pogačar in Urška Žigart sta se preselila v pravljico

Te dni je izšla slikanica Pogi pa Pika avtorjev Uroša Grilca in Gregorja Goršiča. Zgodba o kolesarjih Tadeju Pogačarju in Urški Žigart bralce popelje v pravljični svet škratov, velikanov in zmajev ter bralce in bralke navdušuje za kolesarjenje, so zapisali pri založbi zavoda Škrateljc.

»Z velikim veseljem sva sodelovala pri nastajanju slikanice Pogi pa Pika, ki je nekaj prav posebnega: kolesarska pravljica za otroke in vse, ki še verjamejo v čarobnost sveta in moč sanj. Zgodba združuje resnične dogodivščine z domišljijskimi junaki ter spodbuja bralce k pogumu, vztrajnosti in gibanju,« sta za založbo dejala Pogačar in Žigart.

Posebnost slikanice je tudi v tem, da se pravljična zgodba odvija na ikoničnih kolesarskih lokacijah v Sloveniji in Evropi: od Vršiča in Krvavca, na katerem se je kalil Pogačar, do Treh kraljev na Pohorju, ki je domači klanec Žigart. Del sredstev od prodaje slikanice bo namenjen dobrodelni Fundaciji Tadeja Pogačarja.