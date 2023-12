​​​​​​V teh predprazničnih dneh se Ljubljani obeta prav poseben koncert. V Grand hotelu Union bo 23. decembra nastopil znani slovenski harmonikar in virtuoz Marko Hatlak, ki je nastopal na najprestižnejših odrih doma in po svetu. Z zasedbo Funtango in s posebnima gostoma, svetovno priznano mezzosopranistko Bernardo Fink in basbaritonistom Marcosom Finkom, Argentincema slovenskih korenin, bo združil Slovenijo in Argentino. Z enim od slovenskih najbolj znanih nenarodnozabavnih harmonikarjev, ki igra vse, od baroka in klasike do etna, smo pred gala koncertom poklepetali o njegovi ljubezni do tanga in do drugih glasbenih zvrsti, pa tudi o njegovem projektu s priljubljenim italijanskim igralcem Linom Guancialejem.

Ljubljanski koncert bo v znamenju tanga. Od kdaj vas zaznamuje ta zvrst?

Od vedno. Že od osnovne šole. Temperament in melos tanga me privlačita. Tango je glasba za mojo dušo. Popolnoma sem se našel v delih Astorja Piazzolle, argentinskega skladatelja, ki je ustvaril novi tango, tango nuevo, mešanico klasične glasbe, jazza, sodobne glasbe in tradicionalnega tanga. Doma se počutim tudi v klasični glasbi.

Kdaj ste začeli igrati na harmoniko?

Bil sem star šest let, ko mi je mama kupila prvo harmoniko na Wolfovi ulici v Ljubljani.

Sicer ste Idrijčan, za katere je svojčas veljalo, da so bolj rockerji in punkerji po duši. Kako to, da ste se odločili za harmoniko?

To je res, ampak idrijski temperament lahko pride do izraza tudi v tangu. Piazzolla denimo predstavlja rock na harmoniki. Prav zato me harmonika nikoli ni vlekla v stereotipen žanr.