Thelonious stopa v novo sezono

Tržaški džezovski krožek Thelonious bo jutri ob 20.15 v Hiši glasbe v Ulici Capitelli 3 v Trstu s koncertom tria pianista Alija Hosseina začel novo sezono. V resnici bo nastop na Dunaju živečega iranskega glasbenika nekakšen uvod v sezono, ki se bo z rednim repertoarjem začela sredi oktobra. Ali Hossein Mahdavi (1996) se je rodil v Teheranu. Še pred dvajsetim letom starosti se je preselil na Dunaj, kjer ga je zamikal džez, ki je močno vplival na njegovo nadaljnje ustvarjanje. Letos je s svojim triom izdal v živo posnet album Lost Stop, v katerem se moderni džez prepleta s klasično iransko glasbo in improvizacijami.

13. oktobra bo v Hiši glasbe nastopil kvartet nemškega saksofonista Tobiasa Meinharta. Sezona se bo nadaljevala 31. oktobra z nastopom pevke in skladateljice Dalile Kayros, 8. novembra pa bo v baru Knulp znova gostoval slovenski saksofonist Igor Lumpert s skupino Innertextures. Po rodu iz Novega mesta že nekaj desetletij živi in dela v ZDA; v Trstu je nastopil leta 2022.