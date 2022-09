Topolovo odslej brez Postaje

»Po 29 letih Postaja Topolove zapira svoja vrata.« Kot strela z jasnega je v petek zvečer zaokrožil zapis, ki ga je na družbenem omrežju Facebook objavila pesnica in predsednica društva Postaja Topolove Antonella Bukovaz. Objavi je dodala še kratek, a zelo čustven pripis, da je v nekoč izpraznjeni vasi v Nediških dolinah po zaslugi tradicionalnega poletnega dogajanja kraljevala »ena sama lepota«.

»Za nami je 29 let, polnih lepote, srečanj, zgodb, prizadevanj, soočanja s celim svetom,« nam je popoldne povedala Antonella Bukovac, ki je zelo ponosna na to, da so se skoraj tri desetletja uspešno soočali z »nevzdržnim svetom«. Razložila nam je, da se zaključek zgodbe sklada s konceptom Postaje, ki ni nikoli hotela biti predvidljiva. »Vse, kar se prične, ima v sebi tudi zapisan konec,« je komentirala odločitev, da pripovedi Postaje dobijo poslednjo piko.

Umetniški vodja Postaje Topolove Moreno Miorelli je priznal, da je med letošnjo izvedbo že vedel, da bo zadnja. »Če bi moral organizirati še eno, bi to storil z velikim naporom. Odločitev je bila težka, vendar menim, da se morajo lepe zgodbe zaključiti v pravem trenutku,« je obrazložil razmišljanja, ki so privedla do spoznanja, da po tridesetih letih želi novih izkušenj in »preveriti, kaj na kulturnem in tudi drugih področjih obstaja onkraj Postaje.«

Gre torej za življenjsko in čisto osebno odločitev, ki jo je treba spoštovati, čeprav je širše okolje zdaj ostalo brez najpomembnejšega vzvoda preporoda zadnjih let. Miorelli pa ne verjame, da bo zaradi svoje odločitve kdorkoli nastradal. »Okoliške doline so v zadnjih desetletjih zaživele, v vasi delujejo zagnane članice društva Robida, vse naokoli je veliko drugih dogodkov in festivalov, ki jih drugje, na tako odmaknjenem in redko poseljenem območju, ne najdemo. Benečija ima velik zagon in zagotovo se bo še naprej razvijala,« je prepričan Morelli.