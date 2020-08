Topolovo – prostor srečevanj in uresničenih utopij

V vasico, ki se oklepa strmega pobočja pod Sv. Martinom in Kolovratom in pod katero žubori potok Koderjana, te pot ne zanese kar tako, mimogrede. Do nje namreč pelje cesta, ki ne vodi nikamor drugam kot v Topolovo. In vendar se marsikdo tja vrača. Nekateri za stalno, drugi le občasno, posebno živahno pa je v tem zaselku v poletnih mesecih, ko zaživi Postaja Topolove.

Običajno se to zgodi v prvi polovici julija, letos pa se je festivalsko dogajanje izjemoma udomačilo v izdihljajih avgusta in začetku septembra. »Mogoče je to celo boljši termin kot julijski,« pokomentira organizatorka Donatella Ruttar. Obisk petkovega, prvega dne festivala, ki se bo sklenil 13. septembra, jih je presenetil, pove Moreno Miorelli, eden od organizatorjev Postaje. In če so zapleteni predpisi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa marsikaterega organizatorja kulturnih dogodkov prisilili v to, da je izobesil belo zastavo, na kaj takega v Topolovem še pomislili niso.