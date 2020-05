Trebče ponovno Rock City

Na vzhodnem Krasu stoji priljubljena vas Trebče, v kateri se domačini že od nekdaj uspešno ukvarjajo z glasbo – v zadnjih desetletjih sta se najbolj uveljavila rokenrol in bluz. Zato so nekateri vas preimenovali v Trebče Rock City! In ravno iz vzhodnokraške vasi so doma člani benda Buss, ki nam danes ponujajo istoimenski prvenec.

Skupina je nastala pred približno štirimi leti. Bobnar Ivan Kralj, kitarist Patrik Pregarc in basist oziroma pevec Erik Carpani so takrat obiskovali Državni poklicni zavod za industrijo in obrt Jožef Stefan. Vse tri je družila ljubezen do rokenrola, Ivan in Patrik pa sta že takrat bila stalna člana trebenske rok zasedbe Love Guns. Na hodnikih svetoivanske »strokovne« je tako nastal zametek za nov bend. Fantje so na začetku preigravali znane rok komade iz 70. let. Ob tem so študirali glasbo v raznih glasbenih šolah, Ivan pa je še danes stalni član godbenega društva Viktor Parma iz Trebč. Trio je z vajami začel (kot sami priznavajo »bolj za šalo kot zares«) v prostorih bivšega begunskega taborišča na Padričah. Preigravanja uspešnic je bilo kmalu konec in fantje so začeli s pisanjem avtorskih komadov. »Patrik je bluz navdušenec, Ivan uživa v stoner in pank ritmih, Erik pa najraje posluša country in funk glasbo. Pesmi nastajajo na vajah, najprej s kitarskim rifom, Erik nato spiše besedila, Ivan pa jih izboljša,« so nam zaupali. Njihova raznolikost prihaja na dan tudi v prvencu Buss, ki so ga fantje posneli januarja v studiu Track Terminal Alessandra Perosse. Na kratki plošči je pet skladb, traja pa malo več kot dvajset minut. Najprej je na vrsti zapeljivi heavy-blues rock v komadu Liars. Erik nas nato preseneti s svojim hrapavim glasom in basom, ki je stalno v ospredju v drugi pesmi TV Show. Gre za močan rokenrol, ki spominja na legende Motörhead in MC5, a tudi na heavy psych Nebule. Najkrajša skladba plošče (Electric Eye) nas popelje v pank brezbrižnost Iggyja Popa in njegovih The Stooges – izredno! Trdi bluz rok najdemo spet v predzadnji Flying Lady, za konec pa nam trojček postreže z imenitno glasbeno priredbo pesmi Stagnat Pool skupine Leaf Hound.

Plošča je na voljo na bendovi Bandcamp strani. Na njeni platnici za mizo sedi Ivan, fotografijo je s starim fotoaparatom posnel Erik, Alija Bandi pa je vse skupaj preoblikovala. Danes lahko še enkrat izjavimo, da so Trebče prava Rock City!

Buss

Buss

Hard rock, bluz, heavy psych

Samozaložba, 2020

Ocena: ★★★★