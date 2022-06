Trije pesniki za mir

Na dan, ko bi Lojze Spacal, ki se je rodil 15. junija 1907, praznoval 115. rojstni dan, sta Založništvo Tržaškega tiska in Kosovelova knjižnica v Komnu na borjaču slikarjeve domačije v Škrbini priredila pesniško-glasbeni večer, ki je del cikla Čas nemira – poezija miru.

Pravijo, da je poezija najbolj aktualna literarna govorica, ker v strnjeni obliki pove veliko. Hkrati pa spodbuja večno in kljub temu manj aktualno potrebo po razčlenjevanju, razumevanju, ponotranjenju nikoli črnobelih vsebin. Tokrat so iztočnice za razmišljanje posredovali trije pesniki, ki so svoje zbirke izdali pri založbi ZTT: Andreina Trusgnach, Ace Mermolja in David Bandelj. Nevidne mostove med glasovi recitatorjev je gradil kvartet harmonik 4 Bellows – 4 Tales, ki ga sestavljajo Polona Tominec, Štefan Bembi, Zoran Lupinc in Maurizio Marchesich.

»Se boste morali potrudit za zastopit!« – je šaljivo opozoril beneški in edini ženski glas večera pred branjem poezij v narečju videmskih Slovencev. Andreina Trusgnach je odprla večer z neposrednostjo, iskrenostjo in svežino poezij, ki govorijo o koreninah materinščine, o pokrajinah in ljudeh domačega kraja, pa tudi o otroških spominih. Tudi Ace Mermolja je začel svoje branje z opozorilom, da poezije ni treba nujno razumeti (v celoti). Kar je občinstvo zagotovo razumelo iz njegovih velikokrat ironičnih, mestoma pop verzov, je avtorjevo opazovanje spreminjajočega se sveta skozi prepoznavne prebliske sodobnega življenja, v katerih najdeta prostor tako algoritmi kot fast food.

Večer je postal tudi priložnost za predstavitev nove publikacije in sicer pesniške zbirke Ronin Davida Bandlja.