Trije Slovenci na sanremskem festivalu

Svojega pevca na festivalu (še) nimamo. Sanremo pa vseeno ne bi potekal na tak način brez tržaških Slovencev. Dvojčka Marko in Mitja Petelin s svojim podjetjem Infordata Sistemi že tretje leto skrbita za elektronsko upravljanje celotnega dogodka, Samuel Kralj je zaposlen v tehnični ekipi RAI, Andrej Petaros pa z Vigna PR zastopa Harlem Gospel Choir, ki na letošnjem festivalu italijanske popevke tekmuje z Achillejem Laurom.

Podjetje Infordata Sistemi je v zadnjih dveh letih elektronski varnostni sistem v gledališču Ariston nekoliko nadgradil predvsem zaradi epidemioloških težav. Letos so na prošnjo Raia uredili 70 mehanizmov za kontrolo prehodov. Na prizorišču je prisoten Marko Petelin skupaj s tremi tehniki iz svojega podjetja, ki so na razpolago od jutra do poznega večera in kontrolirajo, ali vse deluje brez težav.

Samuel Kralj je zaposlen v tehnični ekipi RAI. V Sanremu dela kot tonski mojster v dvorani, kjer je zadolžen za govor. To pomeni, da lahko po njegovi zaslugi ves čas dobro slišimo, kaj govorijo voditelj Amadeus in drugi gostje.

Andrej Petaros zastopa zbor Harlem Gospel Choir, s katerim sodeluje že okrog šest let, ki nastopa z Achillejem Laurom.