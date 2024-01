Trijezični filmski biserček z Joyceom

V osrednjem sklopu letošnjega Tržaškega filmskega festivala bo v nedeljo predstavljen pravi filmski biserček, katerega avtor je tržaški režiser Martin Turk. Kino Volta, kot je naslov igranemu dokumentarcu, je zgodba, delno povzeta po eseju Draga Jančarja, v katerem je slovenski pisatelj obelodanil nadvse anekdoto o prvi dublinski filmski dvorani, ki jo je z Joyceom odprla skupina srednjeevropskih podjetnikov.

Nikla Petruška Panizon je Katarina Mahnič, Danijel Malalan pa njen mož Anton. Za sabo imata bogato izkušnjo vizionarskih podjetnikov, ki se takoj po nastanku sedme umetnosti lotita predvajanja filmov. Naprej po Istri in nekaterih slovenskih vaseh nato pa še po Evropi. Nekega dne septembra 1909 se Mahničeva v Trstu sestaneta z Janezom Rebcem, lastnikom mestnega kina Salone Edison, Frančiškom Novakom iz Pirana in Tržačanom Giuseppejem Carisom, ki se od nekdaj ukvarjata s filmi, in pa odvetnikom Nicolojem Vidacovichem. Pravo presenečenje je v tem, da je del druščine tudi James Joyce, saj je pravzaprav on spodbudil nadvse drzno pustolovščino, da bi v Trstu ustanovili družbo, ki bo nato odprla kino v Dublinu.

Turkovo delo je zgrajeno na zelo poseben način, saj prepleta zgodovinske dogodke okolja, ki je bilo v tistem času bogato stičišče kultur in narodov, z današnjim časom in spremembami, ki spet postavljajo Trst med cilje mednarodne turistične ponudbe. Film je tako večinoma posnet v prostorih Kulturnega doma v Ulici Petronio in prepleten z aktualnostjo danes obstoječega Joyceovega muzeja ter prihodom dveh mladih irskih igralcev, ki seveda kmalu poosebljata Jamesa in njegovo ženo Noro. Vse to je obogateno s pripovedjo zgodovinarjev in intelektualcev, ki celoti dajo tudi okvir.

Film, ki ga je Turk posnel v pičlih sedemnajstih dneh, se dogaja med Trstom in Dublinom. Tja se je pred desetimi leti preselil tudi tržaški vodič Fulvio, ki se je posvetil pripovedovanju Joyceovega življenja. Na tradicionalni spominski Bloomsday zabavi je Danijel Malalan celo zapel v tržaščini.

Film je posnet v treh jezikih – slovenščini, italijanščini in angleščini –, pripoved pa je opremljena z zgodovinskimi posnetki in okusno zamišljenimi črno-belimi utrinki nemega filma.

Kino Volta

Država: Slovenija, Italija, 2024

Režija: Martin Turk

Igrajo: Nikla Petruška Panizon, Danijel Malalan, Adriano Giraldi in Franko Korošec