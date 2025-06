Trojica tržaških gledališč v svetu alpinizma

Začenja se peti festival treh tržaških gledališč Let’s Play, ki ga bo, kot je že tradicija, uvedla skupna večjezična koprodukcija. Zanjo so gledališča La Contrada, Bonawentura/Teatro Miela in Slovensko stalno gledališče navdih našla v razstavi o tržaškem alpinizmu, ki je tačas na ogled na Gradu sv. Justa.

Predstava Trieste. Verso le vette/Trst. Proti vrhovom bo doživela premiero jutri ob 21. uri na vrtu Muzeja Sartorio v Trstu (na Trgu Papa Giovanni XXIII). Ponovitvi bosta sledili 19. in 26. junija. Besedilo je napisala Eva Maver z avtorjema omenjene razstave (Anna Krekic in Flavio Ghio). Na odru se bodo zvrstili Veronica Dariol, Omar Giorgio Makhloufi, Eva Maver, Kiyan Mauri in violončelistka Andrejka Možina. Režiser je Lino Marrazzo.

Glavni junak je nekdanji alpinist in ljubitelj gora, ki obišče razstavo s svojim vnukom ter se tako poda na potovanje skozi prostor in čas. V njem se prebudijo spomini na doživetja iz lastne preteklosti: nekateri so ironični in zabavni, drugi boleči. V središču je »odnos človeka do narave in do lastnih, tako telesnih kot duhovnih omejitev v alpinistični praksi,« je pojasnila Eva Maver.

V primeru slabega vremena bo jutrišnja premiera v Gledališču Bobbio.