Trpljenje zunaj našega interesnega območja

Zadnji film Jonathana Glazerja, The Zone of Interest (Interesno območje), je še vedno na ogled v filmskih dvoranah. Devetinpetdesetletni britanski režiser, ki se je pred svetovno publiko prvič predstavil pred več kot tridesetimi leti kot avtor glasbenih videospotov za skupine Massive Attack, Jamiroquai in Radiohead, je prosto po romanu Martina Amisa in iz zelo posebne perspektive posnel film o holokavstu. Rezultat je izjemno delo, ki na neobičajen, vendar prepričljiv način pripoveduje o banalnosti zla.

Glavni lik v celovečercu je Rudolf Höss, med drugo svetovno vojno komandant v nemški nacistični vojski. Skupaj z ženo Hedwig in otroki prebiva v vili z lepo urejenim vrtom in bazenom. Hössevi živijo navidez lepo in zavidljivo življenje: mama se posveča vrtu, otroci se na njem igrajo in zvečer, ko se tudi oče vrača iz službe, se kot ljubezniva družina skupaj zberejo pri večerji. Toda nekaj je pri Hössovih vendarle drugače. Njihovo posestvo meji na koncentracijsko taborišče Auschwitz, kar pa družine prav nič ne bega. Občasni streli, ropot vlakov, kriki iz daljave in prah iz dimnikov krematorijske peči, ki ga prinaša veter, so samo bežna motnja v ozadju, ki nikogar ne moti ...

Jonathan Glazer je svoj film skoraj v celoti posnel le nekaj sto metrov daleč od koncentracijska taborišča. Angleško-poljska produkcija je namreč že eno leto pred začetkom snemanja prenovila in opremila staro hišo, zato da je bila podobna vili, ki še danes stoji nedaleč od Auschwitza in v kateri je med vojno živela družina Rudolfa Hössa, prvega poveljnika taborišča.

Film, ki je maja lani na festivalu v Cannesu prejel veliko nagrado žirije in ki se bo v kratkem potegoval za oskarja, približa gledalcu enega izmed najhujših zločinov vseh časov, kar mu uspe na izjemno učinkovit način oz. na način, kot ga še nismo videli, saj nas opozarja, da ravnodušje, s katerim so mnogi spremljali dogajanje za visokimi zidovi taborišča Auschwitz, je marsikje prisotno tudi danes.

»Glazer se sprašuje, koliko trpljenja smo pripravljeni prezreti samo zato, ker se dogaja v drugem delu sveta, zunaj naših domov ali zunaj našega interesnega območja. Ustvaril je mojstrovino: velik film in veliko umetniško delo,« se je o Interesnem območju izrazil BBC-jev filmski kritik Nicholas Barber.

La zona di interesse

Država: Velika Britanija, Poljska, 2023

Režija: Jonathan Glazer

Igrajo: Christian Friedel, Sandra Hüller in Johann Karthaus