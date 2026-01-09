Tržaški filmski festival letos prinaša več kot 120 filmov, tudi slovenskih

Tržaški filmski festival (TSFF), ki na filmska platna tržaških kinodvoran že 37. leto zapored prinaša izbor pretežno vzhodno- in srednjeevropskih filmov, je pred vrati. Na današnji novinarski konferenci je programska direktorica Nicoletta Romeo predstavila program, na katerem je veliko že znanih filmskih imen, zastopani pa so tudi neodvisni filmski ustvarjalci in ustvarjalke, ki se na sceni še uveljavljajo. Vsi filmi so v izvirniku z italijanskimi in angleškimi podnapisi.

»V devetih dneh – med 16. in 24. januarjem – se bo zvrstilo več kot 120 filmov iz kar 36 držav,« je uvodoma dejala Monica Goti, predsednica društva Alpe Adria Cinema, ki organizira TSFF, in ob tem poudarila, da program bogati tudi veliko spremljevalnih dogodkov. Za grafično podobo festivala so letos izbrali dve fotografiji lani preminulega tržaškega fotografa Uga Borsattija, zaradi česar je Goti posebno zahvalo izrekla tudi tržaški občinski fototeki.

Zatem je beseda pripadla Nicoletti Romeo, ki je spregovorila o »vrhuncih« letošnjega festivala, med temi o sklopu Wild roses (Divje vrtnice), ki je vsako leto posvečen režiserkam iz neke države. Letos je to Slovenija, za izbor filmov – 13 celovečernih in 10 kratkih – je poskrbela Nerina T. Kocjančič, vodja promocije in distribucije pri Slovenskem filmskem centru. Eden izmed teh, celovečerni film Fantasy režiserke Kukle, je tudi v tekmovalnem programu. Filmi iz sklopa divjih vrtnic bodo na sporedu v prvih festivalskih dneh, to je med soboto, 17. januarja, in ponedeljkom, 19. januarja, v dvorani gledališča Miela.

TSFF se bo uradno začel v petek, 16. januarja, z dvema projekcijama (ob 19.30 in 22. uri) celovečernega filma Franz, svojevrstne biografije o Franzu Kafki, ki jo podpisuje uveljavljena poljska režiserka Agnieszka Holland. »Drugi« otvoritveni dogodek pa bo v torek, 20. januarja, ko se bo v gledališču Rossetti ob 20. uri s projekcijo filma Das Verschwinden des Josef Mengele (Izginotje Josefa Mengeleja) ruskega režiserja Kirila Serebrenikova začel še tekmovalni program.