»Tržaški« pogled na Edija Šelhausa

Ob izteku razstave Edi Šelhaus. Retrospektiva, ki bo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije na ogled do 29. septembra, načrtujejo še tri dogodke, povezane s fotografijami, življenjem in delom znanega fotoreporterja. Sooblikovali jih bodo nekateri dobri poznavalci in raziskovalci Šelhausovega življenja in dela s Tržaškega. Vsa srečanja bodo ob sredah ob 17. uri v muzejskih prostorih na Celovški cesti 23, kjer je tačas na ogled tudi izbor Šelhausovih fotografij na temo filma, gledališča ter radia in televizije. V sredo, 4. septembra, bo v središču Šelhausovo fotografsko obdobje med drugo svetovno vojno, o katerem bo spregovoril tržaški zgodovinar Franc Fabec, soavtor monografije Slovenska odporniška fotografija 1941–1945. 11. septembra bo po tržaškem obdobju razstave vodila Marta Ivašič, upokojena profesorica zgodovine iz Trsta. Po vodstvu bodo predvajali film o Ediju Šelhausu tržaškega cineasta Aljoše Žerjala. Zadnji dogodek pa bo na sporedu 18. septembra, ko bodo v muzeju predvajali film Edi Šelhaus: Bil sem zraven tržaškega režiserja Jurija Grudna.