»Tudi Tito je Stalinu rekel njet«

V petek, 25. aprila, bo tržaško publiko segrela težko pričakovana slovenska zasedba Niet. Pred koncertom, ki se bo odvijal v gledališču Miela, smo se pogovorili s kitaristom in ustanovnim članom Nietov Igorjem Dernovškom, z namenom, da ljubljansko skupino predstavimo bralcem in hkrati obudimo spomine na prvo obdobje njenega delovanja, ki je močno zaznamovalo celotno slovensko alternativo rock sceno.

Igor, kdaj in kako je nastala zasedba Niet?

Nieti smo nastali v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bila glasbena scena v tedanji Jugoslaviji na vrhuncu. Med mainstreamom in alternativo ni bilo velikega razkola. Radijske postaje so obvladovali izjemni izvajalci: Azra, EKV, Idoli, Zabranjeno pušenje, Buldožer, Lačni Franz, Videosex in drugi. O rock glasbi se je na veliko pisalo tudi v medijih, obstajala je odlična revija Džuboks.

Najmočnejša alternativna scena je bila v Sloveniji, na njej pa je prevladoval punk. Po več valovih bolj ali manj klasičnega punka se je v letu 1984 v Ljubljani razcvetelo tako imenovano hard core gibanje, ki ni spoštovalo svojih predhodnikov. Del te scene smo bili na začetku tudi Nieti, kar nam je pomagalo pri preboju in prepoznavnosti. Sicer smo se že zelo kmalu oddaljili od tega gibanja. Od ostalih ljubljanskih hard core skupin (UBR, Stres DA, Odpadki civilizacije, Tožibabe) smo se razlikovali po večji melodičnosti in raznolikosti.

Nieti ste že od samega začetka pogosto nastopali v živo.

Drži. Medtem ko so hardcorovci prisegali na »do it yourself« princip in zavračali koncertiranje z bendi drugačnih zvrsti, smo mi komade snemali v studiih, predvsem pri Borutu Činču (Buldožer), obenem pa nastopali na raznih koncertih in festivalih po Jugoslaviji, kot so Novi rock in zagrebški Yu rock moment (Yurm). S takimi nastopi smo si vse bolj povečevali priljubljenost in začeli veljati za enega najbolj obetavnih bendov v nekdanji Jugoslaviji.