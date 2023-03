U2 s presenetljivo akustično antologijo

Irska kultna pop rok skupina U2 je prejšnji teden izdala novo plošco Songs Of Surrender, v kateri je kar 40 predelanih in vnovic posnetih pesmi iz njene dolge kariere. Prav za prav gre za pravo akusticno antologijo. Album sledi knjigi spominov Surrender: 40 Songs, One Story pevca Bona, ki je izšla novembra lani.

U2 bodo cez tri leta praznovali okroglo petdesetletnico delovanja, bend so namrec daljnega leta 1976 ustanovili bobnar Larry Mullen, basist Adam Clayton, kitarist David Howell Evans (vsem znan z vzdevkom The Edge) in ekscentricni pevec Paul David Hewson (Bono Vox). Fantje so se spoznali v šolskih klopeh. Skupino so najprej poimenovali Feedback, nato The Hype, na nekem koncertu pa ime dokoncno spremenili v U2. Clani U2 so v vseh teh letih ostali nespremenjeni, nikoli ni prišlo do zamenjav ali odhodov, kar je za sedeminštirideset let star pop-rok bend pravi dosežek! Skupina je v dolgi glasbeni karieri veckrat spremenila svoj glasbeni stil. Zaslovela je nekje na polovici osemdesetih z izrednimi plošcami, kot sta War in The Joshua Tree, v devetdesetih je plavala v vodah bolj eksperimentalne glasbe, z elektronskimi efekti, ne ravno najbolj posrecena glasbena poteza; ce izvzamemo glasbeni biser Achtung Baby iz leta 1991, sta ostali dve plošci Zooropa in Pop nekoliko slabši. Z novim tisocletjem so se Bono in njegova drušcina zaceli ukvarjati z bolj pop obarvano glasbo in postali „planetarna“ glasbena atrakcija. V komadih so zelo pomembna besedila, s katerimi se je Bono vedno postavil na stran šibkejših, revnejših in zatiranih. Ravno tako pomembna je vloga pevca in deljno tudi ostalih clanov benda v sociali in nasploh na svetovni socio-politicni šahovnici, a vrnimo se k novemu plošcku Songs of Surrender. Album traja skoraj tri ure, sestavlja pa ga kar štirideset akusticnih priredb bendovih uspešnic! Štiri plošce torej, vsaka poimenovana po enem izmed clanov benda. Plošcek je zakljucni del trilogije, pred njim je namrec leta 2014 izšel Songs Of Innocence in tri leta kasneje Songs Of Experience. Od niju se pa povsem razlikuje, saj imamo tokrat pred sabo predelane akusticne komade starejših uspešnic. In ravno s tem bi se moral ukvarjati bend danes, ne pa z ustvarjanjem novega glasbenega materiala, ki je že vec let dokaj klavrn. Songs Of Surrender je odlicna antologija, nekatere skladbe so totalno drugacne od originalov, v nekaterih primerih morda celo boljše. Klasiki, kot so Sunday Bloody Sunday, One, Where The Streets Have No Name, Pride (In The Name Of Love) in še bi lahko našteval so v akusticni verziji nekaj krasnega! V bistvu gre za izdelek, ki bi ga v svoji diskoteki morali imeti ne le oboževalci benda, ampak nasploh vsi ljubitelji dobre glasbe.

Songs of Surrender

U2

Akusticni pop rok

Island Records/Universal Music Group, 2023