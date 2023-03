Umetnost, ki presega zlo

V knjigarni Konzorcij so v sredo predstavili najnovejši roman Marija Čuka Fojba. O knjigi so spregovorili novinarka in urednica na tretjem programu Radia Slovenija – program Ars, pisateljica in gledališka kritičarka Tadeja Krečič Scholten, urednica založbe Mladika Nadia Roncelli in pisatelj Marij Čuk.

Nadia Roncelli je uvodoma predstavila literarni opus Marija Čuka, ki zaobjema štiri romane in deset pesniških zbirk, zadnja in nedavno izdana nemško-slovenska zbirka Alle Fugen der Liebe/Vse gube ljubezni je bila po njenih besedah že tudi sprejeta v izbor predstavljenih slovenskih knjig na oktobrskem frankfurtskem knjižnem sejmu. Roman Fojba med bralce prihaja tri leta po izdaji avtorjevega odmevnega dela Črni obroč. »Marij Čuk s svojim najnovejšim romanom znova zagrize v perečo zgodovinsko tematiko, vse prevečkrat zamolčano, če ne celo tabu temo naše preteklosti,« je uvodoma dejala urednica, zatem predstavila vsebino samega dela in še posebej izpostavila pomen tržaškega meščanskega romana, kateremu pa, kot pravi Nadia Roncelli, ostaja Čuk zvest tekom svojega celotnega literarnega opusa. »Junaki dela so Slovenci, živeči v Trstu in z obrobja, ta roman spregovori med drugim tudi o tem, da so v mestu živeli tudi Slovenci in tam ustvarjali svoje zgodbe.«

