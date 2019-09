Srbski pisatelj Dragan Velikić bo danes ob 18.30 prejel veliko mednarodno literarno nagrado Vilenica. Izročili mu jo bodo v istoimenski kraški jami. Kot pravi, se te nagrade posebno veseli, saj simbolizira srednjeevropski prostor, kateremu tudi sam pripada. Rodil se je namreč v Beogradu, nato pa živel v Pulju, Budimpešti, Berlinu, na Dunaju in še kje. Blizu sta mu tudi Ljubljana in Trst. V pogovoru s kolego Andražem Gombačem – objavljamo ga v današnji izdaji dnevnika – je spregovoril zlasti o svojem odnosu do teh mest in o knjigah, ki jih rad bere – običajno po deset hkrati. »Kdor ne bere knjig, ogromno izgublja. S pomočjo umetnosti, še posebej književnosti, človek ne pride samo do znanja, ampak razvija tudi svoje čustveno življenje. Ne zakrni. Umetnost nas dela boljše, nam širi obzorje in nas krepi,« je prepričan letošnji vileniški nagrajenec.

Pogovor z Draganom Velikićem si lahko preberete v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.