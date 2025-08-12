Umori v Trstu in razplet v Sežani

Kriminalni roman Gli omicidi dei tarocchi (Umori tarotov) Barbare Baraldi, ki je izšel pri založbi Giunti, je bil dolgo časa na lestvici najbolj prodanih knjig v Italiji. Zgodba se dogaja v Trstu in naposled v Sežani, kjer pride do dejanskega razpleta dogajanj. V resnici je zemljepisna lokacija romana popolnoma postranska stvar.

Zgodba bi se lahko odvijala v kakršnem koli italijanskem mestu, tržaška stvarnost je prepoznavna le zaradi Sežane oziroma njene igralnice ter hotela takoj po meji. Takšen igralniški hotel bi sicer tudi bil lahko kjerkoli. Enako bi lahko rekli o nekdanji ribarnici in nabrežju. Značilno tržaški so le priimki nekaterih žrtev skrivnostnega morilca oziroma morilke, medtem ko se v še kako prepoznavem sežanskem hotelu Safir pojavijo, vsaj sodeč po priimkih, tudi nekateri Slovenci.

Roman se v zadnjem in ključnem delu seli takoj za mejo pri Fernetičih, kjer dejansko pride do epiloga in posledično do odkritja morilca oziroma morilke. Maio, ki ima v knjigi glavno vlogo, je tja povabila prijateljica, da bi brala vedeževalne karte gostom neke razkošne zabave tržaške visoke družbe. Tam spozna receptorja Gorana, predvsem pa skrivnostnega mladega Aleksa, ki se pozneje izkaže, da je Aleksander Rupnik, po rodu iz Sarajeva.