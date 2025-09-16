V 90. letu starosti je danes zjutraj na svojem domu v Utahu umrl ameriški filmski igralec Robert Redford, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je po navedbah New York Timesa povedala Cindi Berger, izvršna direktorica oglaševalske agencije Rogers & Cowan PMK, je igralec umrl v spanju. Natančnega vzroka smrti ni navedla.

Ameriški filmski ustvarjalec Robert Redford se je v minulem stoletju kot plavolasi lepotec modrih oči proslavil kot eden najbolj priljubljenih igralcev svoje generacije. Večkrat se je podpisal tudi kot režiser, za režijo filma Navadni ljudje je leta 1981 prejel oskarja. Umrl je danes zjutraj v 90. letu starosti.

V Broadwayu je debitiral leta 1959, prvi večji filmski uspeh pa je doživel leta 1967 v komediji Bosonoga v parku.

Pozneje se je proslavil z vlogo v avanturistični kriminalki Butch Cassidy in Sundance Kid s Paulom Newmanom, naslednji večji uspeh je doživel leta 1972 s komično dramo Kandidat. Za zelo uspešno leto velja 1973, ko je ob Barbri Streisand zaigral v romantični drami Dekle, ki sem jo ljubil in nato še v kriminalni komični drami Želo, za katero je bil nominiran za oskarja za najboljšo glavno vlogo. Leta 1985 je z Meryl Streep zaigral v biografski romantični drami Moja Afrika.

Med drugim je dobil vlogo v romantični drami Veliki Gatsby, zaigral pa je tudi v uspešnicah Veliki Waldo Pepper in Trije kondorjevi dnevi. Z vlogo v filmu Vsi predsednikovi možje iz leta 1976 je potrdil status enega največjih hollywoodskih imen, čeprav oskarja za igro ni nikoli prejel. Se pa lahko pohvali z oskarjem za življenjsko delo, ki ga je prejel leta 2002. Leta 2016 je na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar prejel častnega cezarja, leto pozneje pa še zlatega beneškega leva za življenjsko delo.

Med njegovimi vidnejšimi filmi sta bila še drama Vse je izgubljeno ter film Starec in pištola iz leta 2018. To je tudi njegov zadnji film, saj se je v 82. letu starosti poslovil od igralskega poklica in odtlej le še posodil glas za nekaj filmov.