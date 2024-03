Umrl japonski stripar Akira Toriyama, oče Dragon Balla

Gre za krvavitev med trdo možgansko ovojnico in arahnoidno membrano, ki obdaja možgane. Toriyama se je rodil v Nagoji na največjem japonskem otoku Honšu. Star je bil 68 let.

Umrl je japonski stripar Akira Toriyama, ki je ustvaril tudi eno od najbolj uspešnih serij mang Dragon Ball. Stripar je umrl 1. marca, sta danes sporočila njegov studio Bird in japonski tednik za mange Weekly Shonen Jump. Toriyama je po poročanju tujih tiskovnih agencij umrl zaradi akutnega subduralnega hematoma.

Kot je še sporočil studio Bird, so bila nekatera njegova dela še sredi produkcijskega procesa. »In dosegel bi še marsikaj,« so še objavili.

Njegov Dragon Ball velja za eno od najbolje prodajanih serij mang. Prvotno je bil objavljen v tedniku Weekly Shonen Jump med letoma 1984 in 1995 in je postal priljubljen po vsem svetu. Bila je tudi osnova za tri animirane serije.

Njegovi znani seriji mang sta tudi Dr. Slump in Sand Land. Navdih za Toriyamo so bili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa akcijski filmi. V svojih najboljših časih je včasih delal tudi 23 ur na dan, je povedal leta 2004 med obiskom Leipziškega knjižnega sejma. Dodal je še, da najraje riše sam in za otroke ter odvisno od svojega razpoloženja. Samega sebe je označil za »zelo zelo lenega človeka«.