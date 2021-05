Umrl je Franco Battiato

V 77. letu starosti je danes v Milu na Siciliji po dolgi bolezni umrl znani italijanski kantavtor Franco Battiato. Zaslovel je s pesmimi kot so La cura, Centro di gravità permanente, L’era del cinghiale bianco, Voglio vederti danzare, ki bodo ostale zapisane v zgodovini italijanske glasbe. Bil je umetnik v širšem pomenu besede, med drugim tudi filmski režiser in slikar. Na glasbenem področju pa se je preizkusil tudi z opero in elektronsko glasbo, črpal je navdih tudi iz ljudskega izročila. Dolga leta ni bil več prisoten v javnosti, oglašal pa se je na družbenih omrežjih.

Večkrat je nastopil tudi v Trstu, med drugim leta 2011 na Velikem trgu in v tržaškem gledališču Rossetti leta 2016 s pevko Alice.