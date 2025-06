Umrl je gledališki in filmski igralec Sergej Ferrari

Iz Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica so sporočili, da je v sredo umrl dolgoletni gledališki in filmski igralec Sergej Ferrari, poročajo Primorske novice.

Rodil se je leta 1933 v Komnu. Na Primorskem je odigral pomembno vlogo pri oblikovanju gledališkega prostora, saj je bil ob Andreju Jelačinu eden prvih poklicnih igralcev v novogoriškem gledališču, kjer je sodeloval že kot študent. Čeprav je bil redno zaposlen le v določenih obdobjih, je ostal stalni in prepoznaven obraz Primorskega dramskega gledališča več desetletij. V svoji bogati karieri je oblikoval številne nepozabne like – od komičnih do tragičnih, od Shakespearjevih klasikov do sodobnih dramatikov. Posebej se je zapisal z monodramo Centrala, ki jo je tudi sam režiral. Nastopal je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah, med drugim v Ljubezni, Na klancu in Šanghaju. Ferrari je bil znan po svoji mediteranski živahnosti, toplini in igralski predanosti. Kot so zapisali v SNG Nova Gorica, ga bodo ohranili v spominu kot vedrega sodelavca, ki je znal vedno nasmejati – na odru in za njim.