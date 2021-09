Umrl je Jean-Paul Belmondo

Belmondo je zaslovel v filmu Jean-Luca Godarda Do zadnjega diha iz leta 1960, v katerem je zaigral mladega gangsterja. Velja za ikono francoskega novega vala, uspešno kariero pa je gradil tudi kasneje.Jean-Paul Belmondo se je rodil 9. aprila 1933 v pariškem predmestju Neuilly-sur-Seine. Kot mladenič se je ukvarjal z boksom in nogometom, z 20. leti pa je že stal na odrskih deskah.

Zaigral je v 80 filmih, med drugim tudi v De Sicovem La Ciociara s Sophio Loren in v Bologninijevem La viaccia. Potem, ko je preživel blažjo kap leta 2001, je nastopil še v celovečercu Un Homme et son chien (Moški in njegov pes) iz leta 2008. Leta 2011 je prejel zlato palmo za življenjsko delo. Odlikovan je bil tudi s francoskim redom za zasluge in redom legije časti.