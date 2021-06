Umrl je Josip Osti

V soboto je v Tomaju v 77. letu starosti umrl Josip Osti, pesnik, pisatelj in prevajalec, vrhunski umetnik ter neprecenljiv povezovalec ljudi, jezikov in kultur. Rodil se je 19. marca 1945 v Sarajevu, od leta 1990 je kot svobodni umetnik deloval v Sloveniji.

V slovenščini je od leta 1995 objavil več kot 20 pesniških zbirk, pet proznih in 14 knjig esejev in literarnokritiških tekstov.

Leta 1994 je za svoje literarno in prevajalsko delo prejel nagrado vilenica. Za prvo knjigo v slovenščini, Kraškega narcisa, je leta 1999 dobil Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko, za zbirko Vse ljubezni so nenavadne pa leta 2006 Jenkovo nagrado.

Uredil je med drugim deset antologij slovenske in bosansko-hercegovske poezije in proze ter prevedel okrog 90 knjig in 16 iger slovenskih avtorjev. Okrog 40 njegovih knjig pa je bilo prevedenih v druge jezike.