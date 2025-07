Umrl je Ozzy Osbourne

V starosti 76 let je v Londonu umrl kultni pevec Ozzy Osbourne. Ustanovitelj metal skupine Black Sabbath je med drugim bolehal za parkinsonovo boleznijo, s katero se je spopadal že pet let. »Z veliko žalostjo sporočamo, da je danes zjutraj umrl naš ljubljeni Ozzy Osbourne. Bil je s svojo družino in obdan z ljubeznijo,« je sporočila glasbenikova družina.

Pred nekaj tedni je Osbourne z Black Sabbathi nastopil v angleškem Birminghamu, na velikem poslovilnem koncertu. Z njim so igrali člani originalne zasedbe glasbene skupine, kitarist Toni Iommi, basist Geezer Butler in bobnar Bill Ward. Kljub temu, da je koncert presedel na usnjenem fotelju, ker zaradi bolezni ni mogel več nastopati stoje, je navdušil številne oboževalce.

V svoji dolgi karieri je Osbourne prodal več kot 50 milijonov plošč. ‎