V 76. letu starosti je umrl poljski pesnik Adam Zagajewski, eden vodilnih in najpogosteje prevajanih sodobnih poljskih pesnikov. Leta 1996 je prejel nagrado vilenica, bil je večkraten gost literarnega festivala Pordenonelegge, pred leti pa tudi gost na ljubljanski Filozofski fakulteti. Umrl je včeraj v Krakovu. Poljski predsednik Andrzej Duda je smrt Zagajewskega na Twitterju opisal kot veliko izgubo za poljsko literaturo.

Zagajewski se je rodil leta 1945 v Lvovu. V 60. letih minulega stoletja se je uveljavil kot pripadnik gibanja novi val in odtlej sledil enkratnemu glasu poezije v knjigah, spominih, na popotnih doživetjih, v mestih in v naravi.

Njegovo delo je nenehno reflektiralo položaj posameznika in njegove notranje dvome v metežu zgodovine. Kot je zapisal v eseju Navdih in ovire, naj bi danes poezija ohranjala magičnost, skrivnostni preblisk navdiha, obenem pa vsebovala tesnobo, ki jo je v zgodovino vnesla izkušnja 20. stoletja, zaznamovana s taborišči, gulagi in holokavstom, je na spletni strani Bukle zapisal slovenski prevajalec Zagajewskega Niko Jež.

Sredi 70. let ga je zadela prepoved objavljanja. Do leta 2002 je živel v emigraciji v Parizu, obenem pa je od 1988 polovico leta prebil kot predavatelj na houstonski univerzi v ZDA.