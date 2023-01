Umrla je filmska legenda Gina Lollobrigida

V starosti 95 let je danes v Rimu umrla nekdanja filmska zvezdnica Gina Lollobrigida. Septembra lani so jo odpustili iz bolnišnice, kjer je bila hospitalizirana zaradi zloma stegnenice po nesreči na domu, pri čemer je tudi prestala kirurški poseg. Prav tako je zaradi nesreče na domu bila nekaj dni hospitalizirana tudi pred štirimi leti.

Gina Lollobrigida je največje uspehe nanizala v 50. in 60. letih minulega stoletja. Po filmu iz leta 1955 s soigralcem Vittoriom Gassmannom je obveljala za najlepšo žensko na svetu.

Bila je tudi fotografinja. Še lani poleti je ob 95. rojstnem dnevu povedala, da namerava ostati ustvarjalna pri fotografskih in umetniških projektih. Razrkila je tudi, da pripravlja knjigo risb.

V javnosti se je zadnjič pojavila novembra lani, ko je v nedeljski popoldanski oddaji Domenica in, ki jo vodi Mara Venier, na prvem kanalu italijanske televizije potožila zaradi bitke za njeno posestvo med sinom in vnukom, potem ko je v oporoko zapisala svojega nekdanjega pomočnika. Oktobra lani je tudi sodišče presodilo, da potrebuje zakonitega skrbnika, ki bi preprečil krajo njenega premoženja.

Gina Lollobrigida se je rodila v Subiacu. Obiskovala je višjo likovno šolo v Rimu. Kariero je začela kot fotomodel. Po letu 1947 je nastopila v manjših filmskih vlogah. Leta 1949 je odšla v Hollywood, kjer je uspela leta 1953 z vlogo v filmu Johna Hustona Premagaj hudiča.

Največje uspehe je nanizala v 50. in 60. letih, v času razcveta italijanske kinematografije, ko je veljala za eno najbolj zaželenih igralk ne le doma, pač pa tudi drugod po svetu. Sodelovala je z največjimi hollywoodskimi zvezdniki vseh časov, kot so Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis in Frank Sinatra.

Njen filmski podpis je postal film Najlepša ženska na svetu iz leta 1955, skupaj pa je posnela več kot 60 filmov, nekatere tudi še v 90. letih. Med pomembnejšimi so Fanfan Tulipan (1952), Kruh, ljubezen in domišljija (1953), Kruh, ljubezen in ljubosumje (1954), Trapez (1956), Najlepši november (1969) in Pinokijeve dogodivščine (1972). Nastopala je tudi na televiziji.

Z nazivom najlepša ženska je Lollobrigida dolgo tekmovala z rojakinjo Sophio Loren. Posebej vplivna je bila njena značilna kratka pričeska, ki se je v 60. letih hitro razširila po Italiji in so jo poimenovali »lollo«.

Poročena je bila s slovenskim zdravnikom Milkom Škofičem, od katerega se je ločila leta 1971 po 22 letih zakona, v katerem se jima je rodil sin Andrea Milko Škofič. Leta 2006 se je pri 79 letih poročila s 34 let mlajšim španskim nepremičninskim podjetnikom, a je vatikansko sodišče zakon kmalu razveljavilo.