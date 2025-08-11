Umrla je glasbena legenda Gabi Novak

Na Hrvaškem se je poslovila 89-letna glasbena legenda Gabi Novak. Pevko so nazadnje videli na spominski slovesnosti v čast sinu, jazz glasbeniku Matiji Dediću, ki je umrl v začetku junija, danes poročajo tamkajšnji mediji. V svoji karieri je prejela več nagrad, med drugim nagrado porin za prispevek k hrvaški zabavni glasbi.

Gabi Novak je pred smrtjo sina po pisanju hrvaškega Večernjega lista doživela poškodbo hrbtenice, po kateri je sledilo okrevanje v enem izmed rehabilitacijskih domov v Zagrebu. Po slovesnosti v spomin na sina je v javnosti niso več videli.

Rodila se je leta 1936 v Berlinu.

Njen pevski talent je opazil Bojan Adamič, ki jo je povabil na gostovanja z Big Bandom v Ljubljani. Interpretirala je skladbo Sretan put za hrvaški igrani film H-8. Kmalu zatem je nastopila na Zagrebfestu z izvedbo pesmi Ljubav ili šala.

Poseben mejnik v njeni karieri je bil nastop na Blejskem jazz festivalu leta 1958, ko je pela z Louisom Armstrongom. Nekaj let kasneje je dobila priložnost za nastope na zahodnem glasbenem trgu, vendar jo je zavrnila, saj ni bila pripravljena sprejeti zahtev po spremembi svoje podobe in drugih postavljenih pogojev.

Vedno je skrbno izbirala repertoar in interpretirala izključno skladbe, ki so jo osebno ganile, še navaja Večernji list.

Prvi zakon je sklenila s skladateljem Stipico Kalogjero, a sta se po nekaj letih ločila. V drugo se je poročila z Arsenom Dedićem leta 1970, tri leta kasneje pa se jima je rodil sin Matija. Arsen Dedić je tudi avtor številnih pesmi, ki jih je izvedla.