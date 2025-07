Umrla pevka Connie Francis

Umrla je ameriška pevka Connie Francis, je po poročanju ameriških medijev na enem od družbenih omrežij sporočil predstavnik njene založbe Ron Roberts. Konec 50. in v začetku 60. let minulega stoletja je vladala na vrhu glasbenih lestvic s skladbami, kot sta Everybody’s Somebody’s Fool in Don’t Break the Heart that Loves You. Stara je bila 87 let.

Leta 1937 v Newarku kot Concetta Rosa Maria Franconero rojena glasbenica je med letoma 1958 in 1964 veljala za eno izmed najbolj priljubljenih pevk v ZDA. Leta 1960 je s skladbo Everybody’s Somebody’s Fool postala prva ženska, ki je dosegla prvo mesto na Billboardovi lestvici Hot 100, kasneje pa prva ženska s tremi skladbami, ki so se uvrstile na prvo mesto, poleg omenjene še My Heart Has a Mind of Its Own in Don’t Break the Heart That Loves You.

Na odru je debitirala pri štirih letih, ko je v parku Irvington v New Yorku zapela pesem Anchors Aweigh in igrala na harmoniko, kasneje je gostovala v oddajah Marie Moser’s Starlets, Original Amateur Hour in Arthur Godfrey’s Talent Scouts.

Po sodelovanju z avtorjema pesmi Neilom Sedako in Howardom Greenfieldom je Francis posnela vrsto uspešnic, kot so Stupid Cupid, My Happiness, Among My Souvenirs, Lipstick on Your Collar in Frankie, poroča časnik Variety. Znana je bila po raznolikem repertoarju in čustvenem nastopanju. Izdala je okoli 40 studijskih albumov in po vsem svetu prodala več kot 200 milijonov plošč.

Njena pesem Pretty Little Baby je letos na družbenem omrežju TikTok doživela preporod ter se povzpela na vrh seznama Viral 50 na svetovni in ameriški lestvici ponudnika storitve za pretočno predvajanje glasbe Spotify.