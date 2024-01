V Bolonji veliko zanimanje za Nekropolo

Zadruga Coop Alleanza 3.0, lastnica bolonjske knjigarne Ambasciatori, je v sklopu niza dogodkov ob dnevu spomina sinoči priredila predstavitev italijanskega prevoda grafične novele Nekropola (Asterios) Borisa Pahorja in Jurija Devetaka.

Novinar Olivio Romanini je vodil pogovor, ki so se ga udeležili seveda Devetak, profesor Miran Košuta ter založnik Alexandros Delithanassis. Prisotni sta bili tudi generalna konzulka Republike Slovenije v Milanu Ingrid Sergaš ter podpredsednica Dežele Emilije - Romanje Irene Priolo. Organizatorji so nad množično udeležbo izrazili veliko zadovoljstvo in poudarili, da se in se bodo zavzemali za negovanje spomina in sožitje med narodi.