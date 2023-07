V Frankfurtu naj se ovrednoti delo zamejskih avtorjev

Slabih sto dni pred začetkom letošnjega knjižnega sejma v Frankfurtu se na Javni agenciji za knjigo RS (JAK RS) intenzivno pripravljajo na doslej najpomembnejši nastop na mednarodnem literarnem trgu, še vedno pa ni jasno, ali bo v cvetober slovenskih avtorjev vključen tudi tržaški pisatelj Boris Pahor.

Predstavniki slovenskih založb in društev, ki si prizadevajo za širjenje bralne kulture med Slovenci v Italiji, so se danes pisno obrnili na direktorico JAK RS Katjo Stergar in v zapisu pozvali agencijo, naj poskrbi za kakovostno predstavitev celotne slovenske kulturne ustvarjalnosti. »Literati, ki ustvarjajo izza meja slovenske države, so že zaradi geografske lege postavljeni na obrobje slovenske literarne scene. Nanje odločevalci in snovalci kulturne politike v Sloveniji (pre)večkrat pozabljajo, zato želimo s tem pismom opozoriti JAK, naj pri snovanju sejemskega programa ustrezno ovrednoti tudi njihov doprinos. Začenši, a ne samo, s pisateljem Borisom Pahorjem, ki je v državi, v kateri se sejem dogaja, šel skozi pekel, ga preživel in opisal v svojih literarnih delih,« so si enotni Društvo slovenskih izobražencev, Goriška Mohorjeve družbe, Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, Slovenski klub, Založba Mladika in Založništvo tržaškega tiska. Avtorji dopisa so še izpostavili, da jih »čudijo in hkrati bolijo« javne polemike o Pahorjevem mestu v Frankfurtu. Dodali so še, da želijo verjeti, »da gre za napačna tolmačenja in nesporazume, ki se zdaj premoščajo«.

Glede na to, da bo končni seznam slovenskih avtoric in avtorjev na sejmu objavljen septembra (spomnimo, da so na njem tri avtorji iz zamejstev, to so Maja Haderlap, Florjan Lipuš in Dušan Jelinčič), si predstavniki založb in društev nadejajo, da bo Pahor, tako kot je po začetku polemik zagotovil sokurator programa Miha Kovač, našel mesto med avtorji, ki bodo zastopani na oktobrskem sejmu.

