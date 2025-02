V Ilirski Bistrici prenovljena Kettejeva pot

V Ilirski Bistrici bodo v soboto na dan kulture s pohodom odprli prenovljeno literarno pot, posvečeno pesniku Dragotinu Ketteju (1876-1899), pomembnemu predstavniku slovenske moderne. Poteka med njegovim rojstnim krajem Premom in OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici. V eno smer je dolga devet kilometrov, obiskovalec si jo lahko prilagodi.

Bistričani so Ketteja vzeli za svojega, čeprav je na Bistriškem živel le dve leti. V Trnovem, ki je danes del mesta Ilirska Bistrica, se je rodila njegova mama, njegov oče je tam dobil prvo službo učitelja, tja je Kette prihajal na počitnice k sorodnikom, še posebno po smrti staršev. Pot popotnika pelje po nekaterih točkah, povezanih s Kettejem ali njegovimi sorodniki, obenem pa je priložnost za spoznavanje kulturne in naravne dediščine Brkinov in doline reke Reke. Že leta 2006 jo je ustanovilo Društvo Kettejeva pot in organiziralo pohode. Med domačini je postala zelo priljubljena, a se je z leti uničilo veliko smerokazov in ko je društvo prenehalo delovati, sta odgovornost zanjo prevzela občina in TIC Ilirska Bistrica.

Idejni načrt za prenovo so na občini zaupali zgodovinarki Aneji Rože Kravanja. Ohranili so prvotno traso, a poleg Prema in Trnovega dodali še dve vstopni točki - eno na polovici poti v bližini dveh turističnih kmetij in drugo na Turistični kmetiji Ivankotovi pri Premu. Tri vstopne točke so opremili z informacijsko-interpretacijskimi tablami, izdelali nov logotip literarne poti, da bi si pohodniki na poti lahko malo odpočili, pa so postavili še nekaj klopi. Med potjo bodo lahko pohodniki prek QR kod, natisnjenih v vodiču po literarni poti in na interpretacijskih tablah, prisluhnili nekaterim Kettejevim delom.