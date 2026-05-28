Film ovekovečil neponovljiv dogodek

Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Roberto Gatto, Ares Tavolazzi, Antonello Salis, Stefano Bollani in tudi njegova hči Frida Bollani Magoni so ves čas v fokusu kamere, za katero stoji oko režiserke Valentine Cenni. Štiriinštiridesetletna igralka, pevka in po novem tudi filmarka je junakom glasbene zgodbe sledila med Gorico in Trstom v dneh zelo posebnega sobivanja, da bi ob edinstveni izkušnji, ki jo je omogočila Evropska prestolnice kulture 2025, zabeležila njihove umetniške virtuozizme, a tudi pozitivno energijo, ki se je ob tej priložnosti sproščala.

Skupina najvidnejših predstavnikov italijanske jazzovske scene igra vlogo protagonistov dokumentarca Tutta Vita, ki bo jutri ob 18. uri po predstavitvi v Vidmu in Gorici končno zaživel tudi v tržaški kinodvorani Ariston. Ob tej priložnosti bosta prisotna tako režiserka Cenni kot njen mož, priznani džezovski pianist in duša projekta Stefano Bollani. Predvajanje dokumentarca v Trstu bo v določeni meri tudi svojevrsten dejavu, saj bo marsikdo ob njem podoživel koncert, do katerega je prišlo februarja lani v tržaškem gledališču Rossetti.

Film je sicer nastal predvsem v Gorici v sklopu zelo posebne jam session, ki je trajala teden dni v goriški Palači Lantieri, in to v okviru programa GO! 2025. Med neskončnimi vajami, ob dolgih pogovorih in glasbenih dialogih, igrah, stalnih intuicijah, ki jih je rojevalo nekajdnevno sobivanje glasbenikov, se je namreč oblikoval edinstven koncert, s katerim se je ansambel znamenitih italijanskih interpretov džeza nato predstavil pred občinstvom Rossettija. Kljub temu da je šlo za neponovljivo pobudo, pa je režiserka Valentina Cenni želela ovekovečiti predvsem projekt, iz katerega je nastal enourni film.

Džez glasba pa ne predstavlja cilja celotne zgodbe, temveč postane sredstvo, ki ga avtorica uporabi, da spregovori o medčloveških odnosih, druženju, poslušanju in seveda improvizaciji, ki ni nujno vezana samo na glasbo, ampak na vsakdan vseh udeležencev. Dejstvo, da se je vse to dogajalo ob meji med Goricama in ob tržaškem morju, daje filmu še dodatno vrednost. I

