V Ljubljano prihaja kralj muzikalov Fantom iz opere

V okviru 73. Ljubljana festivala prihodnje poletje v slovensko prestolnico prihaja muzikal Fantom iz opere Andrewa Lloyda Webbra. V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma se bo med 9. in 20. julijem zvrstilo 15 predstav. Prve vstopnice za predstavo, ki velja za kraljico muzikalov, bodo v prodaji od petka. Zanje bo potrebno odšteti od 49 do 139 evrov.

Direktor Cankarjevega doma Jure Novak je Fantoma iz opere označil za institucijo in globalni kulturni fenomen, ki gostuje v največjih ustanovah po vsem svetu. Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek je pojasnil, da so pogajanja, da bo muzikal na voljo tudi slovenskemu občinstvu, prav v luči zahtevne tehnične izvedbe in vprašanja financ, trajala skoraj leto dni. Največ tehničnih težav je predstavljal ogromen kandelaber, ki je del predstave, in le za las jim je uspelo, da so razrešili vprašanje, kako ga spraviti v dvorano.

Fantom iz opere, ki bo na ogled v Ljubljani, nastaja v koprodukciji Festivala Ljubljana in Cankarjevega doma skupaj z VignaPR/Koda Events in Broadway Entertainment Group v dogovoru z The Really Useful Group.