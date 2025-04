V Mieli so nastopili Nieti

Praznik osvoboditve Italije izpod nacifašizma so včeraj zvečer proslavili tudi v tržaškem gledališču Miela. Tam je bil namreč na sporedu koncert Odpor, ki so ga sooblikovali punk-rock ritmi slovenskega benda Niet. Na odru so nastopili Igor Dernovšek (kitara), Janez Brezigar (bas), Tomaž Bergant (bobni), Robert Likar (druga kitara) in Borut Marolt (vokal).

Nieti so nastali v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bila glasbena scena v tedanji Jugoslaviji na vrhuncu. Na Tržaškem je skupina prvič nastopila leta 1985, ko je njihov koncert v Boljuncu uvedel Igor Vidmar s stavkom, ki je po izidu albuma Niet Live leta 1995 postal legendaren: »Disco è finito - punk comincia!«. Nieti so v Trstu nastopili tudi leta 2016, ko so se publiki predstavili v klubu Tetris. Tudi takrat je njihov nastop na odru uvedel Vidmar. In tako je bilo tudi na petkovem koncertu, kjer je spet »opozoril«, da je disko glasba mrtva, punk pa živ in vsepovsod. Nedvomno v gledališču Miela, kjer so Nieti pošteno segreli občinstvo.