V miljski likovni zbirki tudi Černigoj, Raza, Spacal in Vecchiet

Ko so pred letom dni začeli urejevati in popisovati likovno zbirko Občine Milje, je prišlo do odkritij, ki so privedla do dodatnega ovrednotenja krajevne likovne dediščine, zato je razstava Restituzioni, ki bo še do 7. septembra na ogled v Muzeju moderne umetnosti Ugo Carà v Miljah, pomembno pričevanje, saj so dela, ki so se nahajala v različnih palačah in v arhivu končno zaživela kot pomembna, organsko urejena zbirka, ki odseva razvoj likovne umetnosti na tem ozemlju preko posameznih ustvarjalcev in njihovega doprinosa.

Likovna dela, ki so večinoma na papirnati podlagi, in bronasti kipi, v celoti jih je 156, je popisal in raziskal umetnostni zgodovinar Matteo Bonanomi, ki je pred leti za Fundacijo CRTrieste pripravil monografijo o Avgustu Černigoju. Zato je Bonanomi tudi takoj uvidel, da je avtor tempere na papirju, podpisan s kraticama A. Č., slovenski avantgardist Avgust Černigoj.