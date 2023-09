V naslovu filma krik mladega migranta

Najnovejši film priznanega italijanskega avtorja Mattea Garroneja je boleča klofuta, s katero je rimski režiser včeraj zdramil občinstvo in kritike na 80. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah.

Celovečerec Io capitano, ki je posnet med Senegalom, Libijo in Sredozemskim morjem, na dolgi migrantski poti mimo Sahare, je zgodba o Seydouju in Moustaphaju, šestnajstletnikih, ki živita v senegalskem naselju nedaleč od mesta Dakar. Čisto na začetku nam ju Garrone predstavi v domačem okolju, se pravi v skromni hiši, kjer živita v družbi najdražjih.

Šestnajstletnika obiskujeta nižjo šolo, v prostem času pa skrivaj pomagata v gradbenem podjetju. Denar, ki ga služita pri popoldanskem delu, skrivata pod zemljo, ker nočeta, da bi kdorkoli izvedel za njun naklep. Načrtujeta namreč, da bosta zapustila Senegal in dosegla Evropo, ker sta strastna glasbenika in želita postati priznana raperja.

To je uvod v zelo bolečo zgodbo o migrantih, ki jo je režiser Garrone posnel po celi vrsti intervjujev z ljudmi, ki so zbežali iz Afrike in dosegli Italijo. Kot je sam povedal, je javnosti želel predstaviti drugačno perspektivo – doživljanje tistih, ki se odpravijo na dolgo, nečloveško in zelo nevarno pot, pri čemer sploh ne vedo, kaj jih čaka.

Mladima junakoma, ki ju druži bratska ljubezen in ki kljub hudim preizkušnjam ostajata povezana, Garronejeva kamera sledi vso pot. Gledalcu pri tem ne prizanese z ničemer.

Cilj takšne režiserjeve izbire je prikazati publiki drugo plat migrantskega vprašanja, tudi tega, na kar smo se že skoraj navadili, ter nas zbosti v živo in pretresti.

Film, ki ga od danes vrtijo v italijanskih kinodvoranah, bo na ogled v izvirnem jeziku in z italijanskimi podnapisi. Matteo Garrone ga je posnel po resnični zgodbi Fofane Amara, senegalskega petnajstletnika, ki so mu v Tripoliju zaupali ladjo z migranti in ga prisilili, da 250 pribežnikov spravi do Sicilije. Fofani je podvig uspel in ko je zagledal sicilsko obalo, je zakričal »Jaz kapetan.« Njegov krik je postal naslov Garronejevega filma.

Io capitano

Država: Italija, Belgija, 2023

Režija: Matteo Garrone

Igrajo: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo in Hichem Yacoubi