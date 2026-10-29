Sodelovanje na prihodnji Evroviziji potrdilo 36 držav, Sloveniji rok do decembra

Sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije maja prihodnje leto je doslej potrdilo 36 držav, je sporočila Evropska radiodifuzna zveza (EBU). To je sicer najnižje možno število držav, saj še vedno ni jasno, ali se bosta velikega televizijskega tekmovanja udeležili tudi Španija in Slovenija. EBU je obema podaljšala možnost za odločitev do decembra.

Trenutni seznam nastopajočih držav na Evroviziji, ki bo prihodnje leto v Bolgariji, je EBU objavila v sredo v Ženevi, pri čemer je sporočila, da je javnima radiotelevizijama Španije in Slovenije RTVE in RTVSLO odobrila podaljšanje roka za odločitev do decembra. Podaljšanje roka je dobila tudi Islandija.

Vse tri države so bojkotirale letošnje tekmovanje na Dunaju v znak protesta proti vojni na območju Gaze in udeležbi Izraela. Irska in Nizozemska, ki se tekmovanja nista udeležili iz enakih razlogov, sta že napovedali, da bosta tudi letos ravnali enako in na Evroviziji ne bosta sodelovali.

Bo pa na tekmovanju prihodnje leto prvič nastopila Kanada, medtem ko se bo Severna Makedonija nanj vrnila po več letih, je sporočila EBU.

»V svetu, ki se lahko občuti kot izredno razdeljen, tekmovanje združuje občinstvo skozi glasbo, prek meja, jezikov in kultur, in to je zdaj pomembneje kot kdaj koli prej,» je izjavil direktor Evrovizije Martin Green.

Pri EBU so izpostavili tudi vlogo, ki ga ima tekmovanje pri začetku glasbenih karier, saj je 35 pesmi z letošnje Evrovizije med januarjem in avgustom zabeležilo skoraj 600 milijonov predvajanj na avdio in video platformah. Letošnja zmagovalna pesem Bangaranga izvajalke Dare se je uvrstila na vrhove lestvic v 11 državah, v petih državah se je uvrstila med prvih pet, v petih pa med deset najboljših.

Evrovizija bo v 71. izvedbi maja prihodnje leto potekala v bolgarskem Burgasu ob Črnem morju. Kot so za STA pojasnili na RTV Slovenija, ki doslej še ni posredovala namere za udeležbo, je odločitev o morebitnem sodelovanju vezana na pripravo in sprejem programsko-produkcijskega načrta za leto 2027.