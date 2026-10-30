»Varnost v družbi ni le rezultat nadzora ali prisile, temveč je sad medsebojnega posluha in bližine. Ko osebo nagovorimo v njenem maternem jeziku, izrazimo spoštovanje in vzpostavimo tesnejši stik.« Tako je na sprejemu ob koncu tečaja slovenskega jezika in kulture na tržaškem pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev v Istrski ulici povedal pokrajinski poveljnik Gianpaolo Greco. Dodal je, da s spoznavanjem slovenščine ustvarjajo most med skupnostmi.

S krajšo slovesnostjo, na kateri sta bila prisotna tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunstelj in tržaški prefekt Giuseppe Petronzi, so petnajstim tečajnikom izročili diplome in poudarili pomen medsebojnega sporazumevanja na obmejnem območju.

Tečaj, ki ga koordinira vodja operativnega oddelka Piermarco Borettaz, sta vodili Nina Kodermaz in Valentina Barani. Strokovni sodelavki sta v program vključili osnovno besedišče, prva slovnična pravila, kulturo in slovenske navade po regijah ter spoznavanje življenja Slovencev v Italiji.

»Gre za izjemno pomembno strateško pobudo, ki se razvija v okolju, kjer prebiva slovenska narodnostna skupnost v Italiji,« je dejal Kunstelj in čestital rimskemu centru za tuje jezike, ki tečaje slovenščine za karabinjerje organizira že veliko let. »To je konkreten korak v smeri varnosti, ki želi biti vključujoča. Da lahko zamejski Slovenci s silami javnega reda spregovorijo v maternem jeziku, je zelo pomembno. Naj bo izobraževanje dober začetek vse tesnejšega sodelovanja,« je dodal generalni konzul.

Da so karabinjerji vedno pripravljeni stopiti ob stran skupnosti in se ji približati, je povedal prefekt Petronzi, ki je učenje slovenskega jezika označil kot odlično orodje sporazumevanja na deželnem območju: »Ko spregovorimo v jeziku sogovornika, se mu približamo. To velja za vsako jezikovno manjšino, kjerkoli se nahajamo. A ko boste imeli pred sabo Slovenca, bo on vaša večina, ki se ji boste z osvojenim znanjem lahko približali,« je Petronzi nagovoril tečajnike.