Na Hrvaškem ukradli tri milijone evrov vreden bugatti Mateja Rimca

Na Hrvaškem so v sredo ukradli luksuzni avtomobil bugatti chiron hrvaškega podjetnika Mateja Rimca, vreden približno tri milijone evrov. V iskanje vozila so se vključile policije Hrvaške, Slovenije in Avstrije, kjer so avto še isti dan našli. Za volanom je sedel 36-letni Hrvat, ki je priznal krajo, danes poroča hrvaški časnik 24sata.

Avtomobil z zagrebškimi registrskimi oznakami so po navedbah avstrijske policije ukradli v sredo v okolici Zagreba. Osumljenec se je z njim odpeljal skozi Slovenijo v Avstrijo, mejo pa je prečkal pri Šentilju. Po neuradnih informacijah časnika 24sata je bil končni cilj osumljenca Nemčija.

Policije vseh treh držav so sodelovale pri iskanju vozila, ki so ga avstrijski policisti nekaj po 19. uri našli na bencinski črpalki ob avtocesti v bližini kraja Seiersberg.

Policisti so 36-letnega Hrvata prijeli na kraju dogodka. Po njihovih navedbah je med zaslišanjem v celoti priznal krajo avtomobila. Po odredbi državnega tožilstva v Gradcu bodo proti njemu vložili kazensko ovadbo.

Avstrijska policija je ukradeni avtomobil že vrnila lastniku Mateju Rimcu, ustanovitelju in izvršnemu direktorju skupine Rimac Group, ki vodi tudi podjetje Bugatti Rimac.