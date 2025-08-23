»V Novo Gorico sva prinesla svežino, izvirnost in preplet različnih slogov«

Objavljamo del intervjuja iz četrtkovega Poletnega miksa v Primorskem dnevniku.

Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia sta mednarodno uveljavljena plesalca, koreografa in pedagoga ter pionirja sodobnega plesa na Goriškem. Leta 2008 sta v Novi Gorici ustanovila MN Dance Company. V svoji karieri sta sodelovala s koreografi in ansambli iz vse Evrope, njune plesne filme pa redno predvajajo na plesnofilmskih festivalih v Evropi, ZDA, Avstraliji in Indiji. Sta eden od programskih stebrov letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK), ki jima je omogočila ustanovitev prvega mednarodnega stalnega plesnega ansambla v Novi Gorici. Na avdicijo se je prijavilo več kot tisoč plesalcev z vsega sveta.

Pogovor je potekal nedaleč od novogoriškega EPICentra, kjer se je včeraj končala njuna desetdnevna poletna delavnica sodobnega plesa. Obiskovalo jo je štiriintrideset mladih plesalcev iz Evrope, Brazilije, Kitajske, Singapurja ...

Kako se je začela vajina zgodba?

Nastja Bremec Rynia: Spoznala sva se na rotterdamski plesni akademiji. Po študiju sva plesala v priznanem ansamblu Scapino Ballet Rotterdam, nato pa sva si želela ustvarjati sama. Začela sva sodelovati s produkcijskimi hišami na Nizozemskem, kot sta gledališči Gouvernestraat v Rotterdamu in Korzo v Haagu. Tam sva imela odlične razmere za ustvarjanje.

Kljub temu sta se odločila preseliti se v Novo Gorico.

Nastja: Hotela sem se vrniti domov in zlahka sem prepričala tudi Michala.

Michal Rynia: Vsakič, ko sva prišla v Novo Gorico, je bilo tukaj v nasprotju z Nizozemsko vreme veliko bolj prijazno.

Prišla sta z zamislijo ustanoviti plesno dejavnost na Goriškem?

Michal: Leta 2008, ko sva prišla v Novo Gorico, sodobni ples tukaj še ni bil tako razvit, midva pa sva prinesla svežino, izvirnost in preplet različnih slogov.

Priznam, da sem bil prepričan, da je za sodobni ples podlaga klasični balet.

Michal: Na Nizozemskem je sodobni ples zelo raznolik. Različni ansambli razvijajo tudi različne sloge: od fizičnega teatra, sodobnih plesnih tehnik do urbanih plesov ...

Nastja: ... in tako nekateri izhajajo tudi iz baleta, ampak ne vsi.

V Ljubljani je aktivnih nekaj skupin sodobnega plesa: po čem se razlikujete?

Michal: Moja plesna podlaga je urban dance oziroma ulični ples, street dance. Bil sem prvi plesalec hiphopa, ki so ga sprejeli na rotterdamsko akademijo. Takrat so se uveljavljali novi trendi, ki so v sodobni ples vključevali različne plesno-gibalne sloge, zato ni bil več tako enovit. Sčasoma sva razvila svojo plesno govorico, ki ne temelji le na enem plesnem slogu, temveč občinstvo nagovarja z gibalnim vokabularjem.

Nastja: Gibanje raziskujeva skozi izbrano tematiko. Gib uporabljava kot obliko nebesedne komunikacije, s katero - ne v smislu pantomime, seveda - raziskujeva koncept vsake posamezne predstave.

Kakšno je stanje sodobnega plesa v Sloveniji?

Oba: Težko vprašanje.

Nastja: V Sloveniji imamo veliko odličnih plesalcev, ki pa pogosto svojo pot nadaljujejo v tujini, saj pri nas skoraj ni ansamblov, v katerih bi se lahko zaposlili. Omeniva lahko le dva - En Knap in zdaj še MN Dance Company -, ki pa sta v primerjavi z evropskim standardom premajhna.

Michal: Samo v Rotterdamu so nekoč delovali štirje ansambli. V Sloveniji sicer imamo akademijo sodobnega plesa, na kateri vsako leto diplomira kar nekaj plesalcev, vendar jim omenjena ansambla ne moreta ponuditi trdnih zaposlitvenih možnosti.

Sta na to stanje naletela tudi v Novi Gorici?

Nastja: Prišla sva z željo ustanoviti ansambel. Na začetku res ni bilo lahko - pravzaprav še danes ni -, a sva vztrajala in gradila korak za korakom. Tukaj ni bilo ničesar, vse, kar imava danes, sva ustvarila iz čistega niča. Ob tem sva vzgojila tudi občinstvo in ustvarila veliko zanimanja za plesne predstave. Ko pogledava nazaj, lahko rečeva, da sva na prehojeno pot ponosna.

Evropska prestolnica kulture je za vaju priznanje?

Nastja: Vsekakor. To, da so naju s projektom Brezmejno telo vključili v prijavno knjigo, je jasen kazalnik, da lokalno okolje prepoznava najino delo in naju spremlja. S tem projektom sva uresničila dolgoletno željo in za tri leta ustanovila mednarodni plesni ansambel. Najina prepoznavnost in uspehi na področju plesne umetnosti privabljajo poklicne plesalce, ki se želijo preseliti v Novo Gorico - in to nama je v izjemen ponos.

Zdi se mi, da se dosledno poudarja, da je eden od dosežkov EPK ravno ustanovitev vajinega ansambla.

Nastja: Danes nas je osem pogodbeno zaposlenih plesalcev, ob tem pa še nekaj praktikantov na podlagi programa Erasmus+ ali dogovorov z drugimi plesnimi akademijami iz Evrope. Zato v tem trenutku ansambel šteje petnajst plesalcev.