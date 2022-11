V novo sezono bodo SSG popeljale Nune v akciji!

Sezona Slovenskega stalnega gledališča se bo po novem začela v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma v soboto, 19. novembra, z off-Broadway uspešnico Nune v akciji! V sporedu nove abonmajske sezone je namreč prišlo do zamenjave, saj so napovedano koprodukcijo SSG in SNG Nova Gorica Kakor v nebesih Kaya Pollaka morali odpovedati. »Žal je prišlo do nepremostljivih, zunanjih produkcijskih zapletov, ki so prisilili vodstvo gledališča v zamenjavo terminov, kot tudi predstave,« so sporočili iz SSG, direktor Danijel Malalan pa je za Primorski dnevnik pojasnil, da »kljub pravočasnemu posredovanju in argumentiranim prošnjam avtor in agencije, ki ga zastopajo, zadnji trenutek niso dali soglasja za uprizoritev«.

Glasbeno melodramo v režiji Sama M. Strelca bo tako v soboto, 19. novembra, in v nedeljo, 20. novembra, nadomestila glasbena komedija Nune v akciji! (v originalu Nunsense) Dana Goggina v produkciji Prospot Jurija Franka, ki ima za sabo že nekaj uspešnih slovenskih priredb znanih muzikalov (Mamma mia!, Briljantina).

Nune v akciji! so bile premierno uprizorjene decembra 1985 v gledališču Cherry Lane in so druga najdlje izvajana predstava na off-Broadwayu. V zadnjih tridesetih letih je tekst postal pravi mednarodni fenomen, saj je bil preveden v več kot 26 jezikov, predstavo si je ogledala publika po vsem svetu: domiselna zgodba o petih redovnicah, ki se znajdejo v denarnih težavah in so prisiljene pripraviti dobrodelni šov, v katerem pa hoče biti vsaka od njih prva zvezda.

