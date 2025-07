V petek se pričenja Mittelfest

Letošnji Mittelfest se bo spopadal s tabuji, s premoščanjem predsodkov. Uradno bodo festival odprli v soboto, vendar se bo program začel že dan prej. Prvi petkov dogodek pravzaprav sodi v spremljevalni program, ob 18. uri bodo v čedajski galeriji Spazio odprli razstavo Totem e tabù. Uro kasneje bo v bivši cerkvi sv. Frančiška gledališka predstava The long Shadow of Alois Brunner. Uprizoritev je v arabščini, razgrinja lik nacističnega kriminalca Aloisa Brunnerja, ki se je zatekel v Sirijo. Ob 21.30 pa bo na osrednjem trgu ob stolnici pela Tosca.

V soboto opoldne se bo predstavila zmagovalka festivala mladih Mittelyoung v kategoriji glasbe Sorvina Carr. Za njo bo na vrsti prva cirkuška predstava, Skiing Odyssey (ob 18.15, ponovitev v nedeljo ob 11. uri). Po slavnostnem odprtju bo ob 20. uri v gledališču Ristori premierno zaživela gledališka predstava The other Side. Gre za priredbo dela Ariela Dorfmana, režijo podpisuje Marcela Serli, nastopajo pa Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti in Giuseppe Sartori (koprodukcija tržaškega teatra Contrada, Gledališkega centra iz Brescie, gledališča iz Genove in Mittelfesta v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem). Sobotni prireditveni večer se bo zaključil s plesno predstavo Radar na Trgu Foro Giulio Cesare.

Nedeljski program bo (ob 17.30) uvedel znani pianist Ivo Pogorelić (foto A. Grilc), ki bo v gledališču Ristori izvedel koncert Beethovnovih skladb. Beethoven bo z Levom Tolstojem tudi zaznamoval drugi nedeljski koncert: ansambel I solisti di Pavia, kateremu se bo pridružila violinistka Laura Marzadori, bo izvedel Beethovnovo Kreutzerjevo sonato, odlomke iz istoimenskega dela Leva Tolstoja bo podal Gioele Dix (ob 21.30 na trgu ob stolnici). Ples in glasba sta glavni sestavini ponedeljkovega programa.V sodelovanju med Polifonskim zborom in plesno skupino iz Rude je nastala predstava Messaggeri (ob 19.30 v bivši cerkvi sv. Frančiška). Ob 21.30 pa bo na osrednjem trgu nastopila bosanska skupina Divanhana: naslov koncerta je poveden, Sevdalinka