V Pordenonu laični iranski glas iz tujine

Pordenonski literarni festival Dedica vsako leto posveti pozornost zgolj enemu priznanemu avtorju. Občinstvu tako omogoči, da skozi več dni spoznava njegov opus in mišljenje. Tokratni gost festivala, ki se je začel preteklo soboto in bo trajal do prihodnje, je Kader Abdolah, iranski pisatelj, ki se je po islamski revoluciji izselil v tujino ter naposled pristal na Nizozemskem, kjer se je uveljavil s pisanjem knjig v nizozemskem, torej tujem jeziku.

Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani je v mladih letih začel pisati pod psevdonimom Kader Abdolah, pri čemer si je izposodil imeni oporečnikov, ki ju je dal ubiti Homeinijev režim. Ko so oblasti ugotovile, kdo se skriva za psevdonimom, je moral avtor pobegniti v Turčijo, nato pa se je ustalil na Nizozemskem, kjer je od leta 1993 objavil veliko knjig in prejel številna, tudi mednarodna priznanja. Delo Hiša ob mošeji so bralci izglasovali kot drugi najlepši nizozemski roman v zgodovini.

»Vera ni cerkev ali mošeja«

»Islam, ki ga jaz ljubim, ni tisti, ki ga predstavljajo savdski kralji ali iranski ajatole, temveč oni, ki se napaja s književnostjo, pripovedjo in človečnostjo. Vera ni cerkev ali mošeja, ni oblastniški sistem, temveč čista človekova potreba,« je gost, ki se ima za laika, po poročanju agencije Ansa povedal na odprtju. Na vprašanje, ali bi se vrnil v Iran, pa je odgovoril tako: »Dovoljenja nimam, ampak četudi bi ga imel, kaj bi tam našel? Moje hiše ni več. Zdavnaj sem razumel, da je pravi dom jezik: za Italijane je to Dante, zame pa Rumi, Koran, Tisoč in ena noč ...«