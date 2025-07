V Pulju nagrajeni tudi slovenski filmski ustvarjalci

Na 72. puljskem filmskem festivalu je v sredo slavil Mirotvorac v režiji Ivana Ramljaka, ki je prejel glavno festivalsko nagrado, veliko zlato areno. Največ zlatih aren je osvojil film Fiume o morte, pri katerem so sodelovali tudi slovenski filmski ustvarjalci.

Nagrade na 72. puljskem filmskem festivalu so v sredo podelili za filme iz glavnega programa, v katerega so uvrščeni hrvaški filmi in hrvaške manjšinske koprodukcije, ter za filme iz regionalnega in študentskega programa.

Veliko zlato areno za najboljši film so podelili filmu Mirotvorac režiserja Ivana Ramljaka, producenta Nenada Puhovskega, scenaristov Dragutina Hedla, Hrvoja Zovka in Ramljaka ter produkcijske hiše Factum.

Ramljak je v filmu, ki je poleg glavne nagrade prejel še zlato areno za montažo (Damir Čučić), skozi arhivsko gradivo in pričevanja oblikoval portret Josipa Reichl-Kira, načelnika osiješke policije, ki je bil leta 1991 ubit zaradi svojih prizadevanj za mir ob začetku vojne.

Največ, šest zlatih aren je prejel film Fiume o morte, ki govori o javnosti manj znani zgodovinski epizodi. Tematizira dogodek, v katerem je italijanski pesnik in protofašist Gabriele D’Annunzio pred približno sto leti zavzel mesto Reka.

Koproducent filma je slovenski produkcijski studio Nosorogi, pri filmu pa sta sodelovala še oblikovalec zvoka Julij Zornik, ki je tukaj sodeloval kot mešalec zvoka, in Gregor Božič, ki je poskrbel za filmsko fotografijo. Film bo 23. julija predpremierno prikazan tudi na Filmu pod zvezdami na Ljubljanskem gradu.

Film je prejel zlato areno za režijo (Bezinović), za produkcijo (Vanja Jambrović in Tibor Keser), za masko (Ivana Pralija), za kostumografijo (Tajči Čekada in Manuela Paladin), za scenografijo (Anton Spazzapan) in za casting (Sara Jakupec).

Za zlate arene se je potegovalo 17 filmov. Nagrado občinstva bodo podelili nocoj, ko se bo festival tudi sklenil.